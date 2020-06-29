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13:47   29 Июня 2020
Политика

Матвиенко проголосовала по поправкам к Конституции на избирательном участке в Петербурге

Матвиенко проголосовала по поправкам к Конституции на избирательном участке в Петербурге

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в Санкт-Петербурге.

Как сообщает телеканал "78", Матвиенко пришла на избирательный участок №2237. После того, как она опустила бюллетень в урну для голосования, спикер Совфеда пообщалась с журналистами и сообщила, что процесс голосования организован безопасно и продумано. Матвиенко отметила отсутствие скопления людей. Также политика порадовало, что все представители комиссии были в масках и перчатках, а на входе всем измеряли температуру тела.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит в России включительно до 1 июля, этот день станет официальным выходным для граждан. Избирательные участки работают ежедневно с 8:00 до 20:00, уточняет ЦИК РФ.

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Автор: Борис Нестеров
#матвиенко #поправки #Голосование2020

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