Прогремел взрыв в Хельсинском городском театре

В городском театре Хельсинки близ моста через залив Тееле прогремел взрыв 29 июня.

Финские СМИ сообщили о взрыве в Twitter. Известно об одном пострадавшем. На официальной странице Хельсинского городского театра сообщается, что причиной взрыва стали ремонтные работы по техобслуживанию учреждения.

Полиция Хельсинки приступила к расследованию, чтобы выяснить, каким образом произошла авария.

Работа Хельсинского городского театра приостановлена на время пандемии коронавируса. Здание располагается в районе Линьят, рядом с парком и мостом у залива Тееле.Городской театр был основан в 1964 году