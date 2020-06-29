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13:44   29 Июня 2020
Происшествия

Прогремел взрыв в Хельсинском городском театре

Прогремел взрыв в Хельсинском городском театре

В городском театре Хельсинки близ моста через залив Тееле прогремел взрыв 29 июня.

Финские СМИ сообщили о взрыве в Twitter. Известно об одном пострадавшем. На официальной странице Хельсинского городского театра сообщается, что причиной взрыва стали ремонтные работы по техобслуживанию учреждения.

Полиция Хельсинки приступила к расследованию, чтобы выяснить, каким образом произошла авария.

Работа Хельсинского городского театра приостановлена на время пандемии коронавируса. Здание располагается в районе Линьят, рядом с парком и мостом у залива Тееле.Городской театр был основан в 1964 году

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Автор: Илья Романович

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