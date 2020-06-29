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13:30   29 Июня 2020
Общество

Полиция проверит сообщения о тройном голосовании гражданки РФ в Израиле

Полиция проверит сообщения о тройном голосовании гражданки РФ в Израиле

Правоохранительные органы проведут проверку по факту сообщения, согласно которому гражданка России, проживающая в Израиле, трижды проголосовала по поправкам к Конституции, сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Ранее СМИ сообщали о том, что проживающая в Израиле россиянка Яэль Ильински приняла участие в голосовании по поправкам к Конституции три раза. Более того к голосованию была допущена ее несовершеннолетняя дочь. Как уточняется, женщина проголосовала в посольстве России в Тель-Авиве и консульстве в Хайфе.

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Автор: Руслан Неглинный
#полиция #поправки #израиль #конституция #Голосование2020

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