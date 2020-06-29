Баранец рассказал о преимуществах новейшей подлодки «Князь Олег»

Главным вооружением «Князя Олега» станут 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава», но, похоже, на борту новой подлодки будет и такое оружие, о котором пока не сообщается.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя сообщение главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова о том, что «Князь Олег» - первая серийная стратегическая атомная подлодка усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» - будет передан Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года.

«Пятый «Борей» «Князь Олег» мы планируем сдать флоту в этом году, думаю, что это будет декабрь», — приводит слова Рахманова РИА Новости.

Напомним, всего для ВМФ РФ планируется построить десять подводных лодок четвертого поколения класса «Борей» проектов 955 и 955А. Три из них «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах» уже несут службу, четвертая – головная субмарина этого проекта «Князь Владимир» — готова и накануне на заводе «Севмаш» подписали акт ее приема-передачи флоту, а пятая — «Князь Олег» — находится на завершающем этапе строительства и станет первым серийным кораблем 955А – «Борей-А».

«В первых подлодках проекта не предусматривалось, например, такое оружие, как «Циркон» – гиперзвуковое, очень мощное оружие. Похоже, что на борту «Князя Олега» будет вооружение, о котором пока не сообщается», — сообщил в эфире радио Sputnik Виктор Баранец.

Также он добавил, что на этой субмарине, как и на всех последних российских подложках, нет ни одной импортной детали, ни одного импортного болта или шайбы – все исключительно российского производства.

«Главное вооружение на подлодке — это межконтинентальные баллистические ракеты «Булава», их на борту 16 штук. Имеется также минно-торпедное оружие. У этой подлодки серьезно отличается от предыдущих гидроакустическая система, ее «глаза» и «уши». Система имеет улучшенные характеристики, все это чрезвычайно важно для живучести лодки», — отметил военный эксперт.

Российские специалисты, по словам Виктора Баранца, добились больших успехов и новая подлодка превосходит своих собратьев лучшей управляемостью и пониженным уровнем шума.