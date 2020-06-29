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13:21   29 Июня 2020
Политика

Редактор CNN: Америка теряет мировое лидерство при президентстве Трампа

Редактор CNN: Америка теряет мировое лидерство при президентстве Трампа

США активно теряют свои позиции в мире при президентстве Дональда Трампа. Об этом сообщил международный дипломатический редактор CNN Ник Робертсон.

Свое заявление Робертсон подкрепил тем фактом, что Америка, будучи сверхдержавой, справляется с пандемией коронавирусной инфекции хуже, чем некоторые менее богатые страны. Об этом информирует "ИноTV".

Америка находится на пути к признанию ее изгоем и ненадежным союзником в глазах других государств из-за ситуации с коронавирусом. Робертсон подчеркнул, что в настоящий момент мировое сообщество является свидетелем того, как падение Америки в глобальном рейтинге превращается в международное шоу ужасов. США, преподносящие себя сверхдержавой, с трудом пытаются достичь того же уровня контроля над ситуацией с коронавирусом, который есть у более бедных стран.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #трамп #cnn #коронавирус

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