Редактор CNN: Америка теряет мировое лидерство при президентстве Трампа

США активно теряют свои позиции в мире при президентстве Дональда Трампа. Об этом сообщил международный дипломатический редактор CNN Ник Робертсон.

Свое заявление Робертсон подкрепил тем фактом, что Америка, будучи сверхдержавой, справляется с пандемией коронавирусной инфекции хуже, чем некоторые менее богатые страны. Об этом информирует "ИноTV".

Америка находится на пути к признанию ее изгоем и ненадежным союзником в глазах других государств из-за ситуации с коронавирусом. Робертсон подчеркнул, что в настоящий момент мировое сообщество является свидетелем того, как падение Америки в глобальном рейтинге превращается в международное шоу ужасов. США, преподносящие себя сверхдержавой, с трудом пытаются достичь того же уровня контроля над ситуацией с коронавирусом, который есть у более бедных стран.