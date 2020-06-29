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13:19   29 Июня 2020
Общество

Случаи повторного голосования по поправкам в Конституцию устранит ЦИК

Случаи повторного голосования по поправкам в Конституцию устранит ЦИК

В Кремле заявили, что если нарушители дважды проголосуют по поправкам в Конституцию, то это не отразится на результатах плебисцита.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) устранит все нюансы и возможные помехи, которые каким-либо образом смогли бы повлиять на подведение итогов голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале "РИА Новости".

В первый день голосования по поправкам к Главному закону страны был выявлен нарушитель, который попытался дважды заполнить бюллетень. Сначала он проголосовал на избирательном участке, а затем попытался сделать это на портале 2020og.ru.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что все нарушители правил голосования будут выявлены и наказаны серьезным штрафом.

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Автор: Кристина Мокроусова
#конституция рф #Голосование2020

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