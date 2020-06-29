Песков прокомментировал фейк The New York Times о России и "Талибане"

Публикация The New York Times о якобы предложении России вознаграждения афганским боевикам за убийства военнослужащих США является "абсолютной уткой". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, такие утверждения журналистов являются фейками. Представитель Кремля выразил сожаление, что некогда качественные мировые СМИ стали чаще публиковать "утки", тем самым не способствуя своему престижу.

На минувшей неделе американская газета The New York Times выпустила материал, где рассказывается, что российская военная разведка якобы побуждала представителей "Талибана" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих НАТО в Афганистане. Журналисты сообщили, что такие данные американский президент Дональд Трамп будто бы получил от разведки США несколькими месяцами ранее.