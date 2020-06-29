Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зампред ЦИК Булаев обвинил проголосовавшую трижды россиянку в умышленном преступлении

Зампред ЦИК Булаев обвинил проголосовавшую трижды россиянку в умышленном преступлении

 Россиянам рассказали о профессиях, которые обеспечат высокие пенсии

Россиянам рассказали о профессиях, которые обеспечат высокие пенсии
Bloomberg: "Северный поток — 2" станет грозным оружием России против НАТО

Bloomberg: "Северный поток — 2" станет грозным оружием России против НАТО

 Захарова напомнила российским избирателям об "аттракционе фантастической жадности"

Захарова напомнила российским избирателям об "аттракционе фантастической жадности"
Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

 Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства
Зампред ЦИК Булаев обвинил проголосовавшую трижды россиянку в умышленном преступлении

Зампред ЦИК Булаев обвинил проголосовавшую трижды россиянку в умышленном преступлении

 Россиянам рассказали о профессиях, которые обеспечат высокие пенсии

Россиянам рассказали о профессиях, которые обеспечат высокие пенсии
Bloomberg: "Северный поток — 2" станет грозным оружием России против НАТО

Bloomberg: "Северный поток — 2" станет грозным оружием России против НАТО

 Захарова напомнила российским избирателям об "аттракционе фантастической жадности"

Захарова напомнила российским избирателям об "аттракционе фантастической жадности"
Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

 Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства
13:17   29 Июня 2020
Политика

Песков прокомментировал фейк The New York Times о России и "Талибане"

Песков прокомментировал фейк The New York Times о России и "Талибане"

Публикация The New York Times о якобы предложении России вознаграждения афганским боевикам за убийства военнослужащих США является "абсолютной уткой". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, такие утверждения журналистов являются фейками. Представитель Кремля выразил сожаление, что некогда качественные мировые СМИ стали чаще публиковать "утки", тем самым не способствуя своему престижу.

На минувшей неделе американская газета The New York Times выпустила материал, где рассказывается, что российская военная разведка якобы побуждала представителей "Талибана" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих НАТО в Афганистане. Журналисты сообщили, что такие данные американский президент Дональд Трамп будто бы получил от разведки США несколькими месяцами ранее.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #песков #new york times

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...