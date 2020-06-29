Голосование по поправкам к Конституции РФ проходит по всей России - с 25 июня. Правом голоса, как и любой другой дееспособный россиянин, имеет и президент РФ Владимир Путин. Но он пока не воспользовался им.

Голосование по поправкам к Конституции РФ является главнейшим политическим событием года, которое не может проигнорировать глава страны Владимир Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент проголосует лично с соблюдением всех норм безопасности. Об этом сообщает РБК.