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13:09   29 Июня 2020
Общество

Путин будет очно голосовать по поправкам к Конституции РФ

Путин будет очно голосовать по поправкам к Конституции РФ

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходит по всей России - с 25 июня. Правом голоса, как и любой другой дееспособный россиянин, имеет и президент РФ Владимир Путин. Но он пока не воспользовался им.

Голосование по поправкам к Конституции РФ является главнейшим политическим событием года, которое не может проигнорировать глава страны Владимир Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент проголосует лично с соблюдением всех норм безопасности. Об этом сообщает РБК.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #песков #Голосование2020

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