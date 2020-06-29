«Ловить и наказывать»: депутат Вострецов о распространителях и создателях фейков

Фейковую информацию о голосовании по правкам к Конституции выкладывают те, кто боится укрепления президентских позиций и выступают против присущих россиянам ценностей, убежден депутат, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что дезинформация скорее помогает голосованию, так граждане понимают важность текущего процесса, раз некие силы пытаются ему помешать.

«Большинство тех, кто выкладывают фейки, хотят не допустить обнуление срока правления Путина и пытаются бороться с нашими духовными ценностями. Для них сейчас это последний шанс. Они понимают, что если они не победят, то уже никогда не смогут этого сделать», — говорит Вострецов.

Бороться с фабрикациями и провокациями нужно активнее, считает он. Тем более, что у власти есть все необходимые механизмы.

«Меры уже достаточно ужесточены. Нужно просто их выполнять: ловить, наказывать, не стесняясь. А то мы очень либеральничаем. Наш президент слишком мягок к этой нечисти, которая пытается разорвать государство», — объясняет депутат.

Тем не менее, по его словам, дезинформация не повлияет на мнение россиян и никак не грозит голосованию:

«Она влияет только на гиперактивную часть населения, которая за любой шухер лишь бы что-то попереворачивать. Это люди без страны, без флага, без исторической памяти. Большинство людей все понимают и поддерживают. Недовольных не так и много. Я уверен, что наши граждане поддержат поправки, люди голосуют за разум, а не за пену»

Такого же мнения придерживается зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По мнению политика, фейки играют противоположную задуманной роли и только помогают гражданам осознать ответственность перед государством и способствуют активному участию в жизни страны.

«Чем больше выходит фейковой информации, тем сильнее люди осознают, что извне пытаются раскачать ситуацию, связанную с поправками к Конституции. Поэтому население более активно идет на голосование, чтобы укрепить наше государство, а также его роль на международном уровне», — рассказал Водолацкий.

Депутат также добавил, что Комитет по безопасности и противодействию коррупции сейчас ведет активную борьбу с фейковыми новостями.

«Главное провести анализ, откуда появляется эта фейковая информация: есть ли у них общий центр распространения, либо же это каждый сумасшедший сам по себе распространяет. Нужно понять, есть центр управления всеми этими новостями», — объяснил Водолацкий.

Ранее руководитель экспертно-консультативной группы Общественной палаты по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич заявил, что с начала лета волонтеры выявили более 2,5 тысяч фейковых новостей о голосовании по поправкам к Конституции.