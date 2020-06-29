Скончался конструктор, создавший двигатели для ракет "Спутник-1"

Конструктор Анатолий Дарон, создавший двигатели для ракет, которые доставили в космическое пространство "Спутник-1" и летчика-космонавта Юрия Гагарина, умер 24 июня в Соединенных Штатах Америки. Об этом информировало НПО "Энергомаш".

Причиной его смерти стало обострение сердечно-почечной недостаточности, которая была у конструктора многие годы. Ученый жил с семьей в Америке с 1998 года.

Дарон был ведущим конструктором во время разработки жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108. Их применяли в первой в мире межконтинентальной баллистической ракете Р-7 и созданных на ее основе ракетах-носителях.