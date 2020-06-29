В Приморье готовят серийный выпуск двухмоторного самолета на базе Ан-2

Правительство Приморского края окажет поддержку предприятиям оборонно-промышленного комплекса, которые из-за сокращения госзаказа оказались в сложной экономической ситуации, и те займутся серийным выпуском гражданских двухмоторных самолетов на базе Ан-2.

Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление министра промышленности и торговли Приморского края Сергея Калитина о том, что предприятия, планирующие организовать выпуск гражданской продукции, смогут получить на этом субсидию.

«Обеспечение загрузки производственных мощностей ООО «322 АРЗ» в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа. Предприятие готово стать производственной базой вертолетной компании ООО «Гранат» по выпуску нового двухмоторного гражданского самолета на базе Ан-2», — добавил министр.

По его словам, речь идет о совершенно новом проекте самолета, который будет пользоваться спросом и на внутреннем, и на внешнем рынке. По оценке властей, реализация пилотного проекта обойдется в сумме в 60 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на приобретение оснастки для производства, закупку оборудования и материалов, и проектную работу.

Также участниками программы субсидирования в Приморье станут и другие проекты, например, ООО «Восточная верфь» получит средства на строительство краболовного судна, а Арсеньевская авиационная компания – модернизацию литейного производства. Всего правительство инвестирует в местное производство около 170 миллионов рублей.