В России продлили коронавирусные выплаты для соцработников

Правительство Российской Федерации продлило выплаты для социальных работников, которые помогают в профилактике, а также ведут борьбу с китайской коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом рассказал председатель правительства Михаил Мишустин.

Коронавирусные выплаты продлили до 15 сентября. Во время пандемии COVID-19 власти государства поддерживают граждан, выплачивая соответствующие пособия и оказывая финансовую помощь. Так, например, была предоставлена денежная поддержка врачам, семьям с детьми от 3 до 16 лет, безработным и волонтерам.