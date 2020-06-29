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12:22   29 Июня 2020
Общество

В России продлили коронавирусные выплаты для соцработников

В России продлили коронавирусные выплаты для соцработников

Правительство Российской Федерации продлило выплаты для социальных работников, которые помогают в профилактике, а также ведут борьбу с китайской коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом рассказал председатель правительства Михаил Мишустин.

Коронавирусные выплаты продлили до 15 сентября. Во время пандемии COVID-19 власти государства поддерживают граждан, выплачивая соответствующие пособия и оказывая финансовую помощь. Так, например, была предоставлена денежная поддержка врачам, семьям с детьми от 3 до 16 лет, безработным и волонтерам.

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Автор: Яна Либерман
#выплаты #мишустин #коронавирус

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