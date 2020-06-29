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12:21   29 Июня 2020
Общество

Правительство РФ заявило об открытии кинотеатров с 15 июля

Правительство РФ заявило об открытии кинотеатров с 15 июля

Учреждения культуры, в том числе кинотеатры, возобновят свою работу с 15 июля при соблюдении правил Роспотребнадзора, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Кинотеатры должны проводить бесконтактный контроль температуры у сотрудников, ограничивать контакты служащих из разных отделов, отстранять от работы лиц с признаками ОРВИ, обеспечить соблюдение социальной дистанции в кинозалах, а также проводить регулярную влажную уборку и кварцевание.

"С 15 июля открываются кинотеатры", — заявил Дмитрий Чернышенко в рамках совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Официальные представители Минкультуры РФ подчеркнули, что точная дата возобновления работы кинотеатров будет определена после консультаций с региональным правительством.

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Автор: Василий Пименов
#правительство рф #режим работы #кинотеатры

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