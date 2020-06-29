СК расследует вторичное получение бюллетеней членом КПРФ

Член территориальной избирательной комиссии от КПРФ подозревается в превышении полномочий. Сообщается, что состоявшая в избиркоме Вологодского района попыталась получить два бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Следственный отдел СУ СК РФ по Вологодской области ведет доследственную проверку по факту двойного голосования, об этом информирует официальный сайт ведомства. Сообщается, что вологжанка попыталась получить два бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Женщина ввела в заблуждение представителя комиссии, злоупотребив доверием к должностному лицу. Факт нарушения огласил председатель избиркома Вологодской области. Он сообщил об инциденте правоохранительным органам.

Незаконная выдача бюллетеня расследуется в ходе следственной проверки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.