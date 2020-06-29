Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В России продлили коронавирусные выплаты для соцработников

В России продлили коронавирусные выплаты для соцработников

 Правительство РФ заявило об открытии кинотеатров с 15 июля

Правительство РФ заявило об открытии кинотеатров с 15 июля
Мисмари заявил о намерениях Турции захватить ливийский нефтяной полумесяц

Мисмари заявил о намерениях Турции захватить ливийский нефтяной полумесяц

 Сатановский призвал страны Европы и США не лезть в чужие дела

Сатановский призвал страны Европы и США не лезть в чужие дела
Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

 Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства
В России продлили коронавирусные выплаты для соцработников

В России продлили коронавирусные выплаты для соцработников

 Правительство РФ заявило об открытии кинотеатров с 15 июля

Правительство РФ заявило об открытии кинотеатров с 15 июля
Мисмари заявил о намерениях Турции захватить ливийский нефтяной полумесяц

Мисмари заявил о намерениях Турции захватить ливийский нефтяной полумесяц

 Сатановский призвал страны Европы и США не лезть в чужие дела

Сатановский призвал страны Европы и США не лезть в чужие дела
Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

 Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства
12:18   29 Июня 2020
Происшествия

СК расследует вторичное получение бюллетеней членом КПРФ

СК расследует вторичное получение бюллетеней членом КПРФ

Член территориальной избирательной комиссии от КПРФ подозревается в превышении полномочий. Сообщается, что состоявшая в избиркоме Вологодского района попыталась получить два бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Следственный отдел СУ СК РФ по Вологодской области ведет доследственную проверку по факту двойного голосования, об этом информирует официальный сайт ведомства. Сообщается, что вологжанка попыталась получить два бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Женщина ввела в заблуждение представителя комиссии, злоупотребив доверием к должностному лицу. Факт нарушения огласил председатель избиркома Вологодской области. Он сообщил об инциденте правоохранительным органам.

Незаконная выдача бюллетеня расследуется в ходе следственной проверки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#ск #поправки #конституция #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...