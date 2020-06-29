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12:13   29 Июня 2020
Общество

Минтранс сообщил о возможном открытии международного ж/д сообщения в 2020 году

Минтранс сообщил о возможном открытии международного ж/д сообщения в 2020 году

Международное пассажирское железнодорожное сообщение может открыться уже в 2020 году, заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Минтранс в настоящее время прорабатывает вопрос возобновления железнодорожного сообщения с Финляндией, подчеркнул Дитрих. По его словам, российское и финское ведомства обсуждают синхронизацию требований правил по безопасности.

"Мы должны четко понимать, что внутри страны мы нормы по безопасности соблюдаем, что это не влечет каких-либо негативных последствий", — заявил Дитрих.

Отметим, ранее на фоне пандемии коронавирусной инфекции РЖД полностью прекратили курсирование международных пассажирских поездов.

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Автор: Ирина Большунова
#минтранс #дитрих

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