Минтранс сообщил о возможном открытии международного ж/д сообщения в 2020 году

Международное пассажирское железнодорожное сообщение может открыться уже в 2020 году, заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Минтранс в настоящее время прорабатывает вопрос возобновления железнодорожного сообщения с Финляндией, подчеркнул Дитрих. По его словам, российское и финское ведомства обсуждают синхронизацию требований правил по безопасности.

"Мы должны четко понимать, что внутри страны мы нормы по безопасности соблюдаем, что это не влечет каких-либо негативных последствий", — заявил Дитрих.

Отметим, ранее на фоне пандемии коронавирусной инфекции РЖД полностью прекратили курсирование международных пассажирских поездов.