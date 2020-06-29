Мисмари заявил о намерениях Турции захватить ливийский нефтяной полумесяц

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад аль-Мисмари заявил, что Эрдоган и террористические группировки в Триполи хотят захватить нефтяные месторождения Ливии.

Аль-Мисмари считает, что подобные действия Турции являются частью плана. Террористы незаконных группировок нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии планируют предпринимать попытки захвата населенных пунктов, которые контролируют армия Ливии. В связи с этим фельдмаршал Хафтар усиливает присутствие армии в регионе.

Официальный спикер ЛНА озвучил главные цели террористических группировок Файеза Сарраджа. Турецкая сторона раньше вмешивалась в североафриканскую страну для собственных геополитических интересов и практически в открытую об этом заявляла.

Турецкая помощь для ПНС осуществляется в обход оружейного эмбарго ООН, и переброска сирийских наемников направлена на захват природных богатств стран Африки. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.