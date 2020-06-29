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11:34   29 Июня 2020
Политика

Сатановский призвал страны Европы и США не лезть в чужие дела

Сатановский призвал страны Европы и США не лезть в чужие дела

Социальный и экономический кризис в странах Европы и Америке должен поспособствовать тому, что Запад начнет заниматься своими личными делами и не будет лезть в чужие. С таким мнением выступил российский политолог Евгений Сатановский.

Он заявил, что в настоящий момент Запад поглощает анархия из-за того, что многие годы значимые для общественности вопросы либо замалчивались, либо не находили решения. Об этом информирует DEITA.RU.

В системе накопилось много ошибок в важных социальных и культурных направлениях, что и привело напрямую к текущим возмущениям народа. Несмотря на то, что кризис достаточно острый, многие государства могут извлечь из него плюс. Россия, в частности, может стать "настоящим островком стабильности", резюмировал он.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #европа #сатановский

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