Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

Желание президента США Дональда Трампа превратить «Большую семерку» в «Восьмерку», пригласив на саммит Россию, вызвало в Вашингтоне внутренний конфликт, который имеет и краткосрочный и долгосрочный аспекты.

Такое мнение в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказал главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев, комментируя призывы бывшего вице-президента США Джо Байдена не расширять «Большую семерку» за счет приглашения России

По словам эксперта, прямое влияние на пикировку Трампа и Джо Байдена из-за России оказывает то, что на ноябрьских выборах президента США они являются соперниками в борьбе за пост главы государства.

На предстоящих выборах в США, как и на предыдущих, напомнил Васильев, ведется большая антироссийская кампания, которая связана с мемуарами Болтона, публикациями NYT и другими внутриполитическими моментами.

«Идея Трампа пригласить в Россию на американский саммит G8 остается, а примет ли ее Москва или нет – ответить довольно сложно, но перед нами линия американской администрации, — подчеркнул политолог. — С точки зрения президентской кампании участие России на саммите G8 может сыграть против Трампа, а вот в долгосрочном плане, если он будет переизбран, это другой порядок вещей».

Если Дональд Трамп успешно переизберется на второй срок, то он продолжит настаивать на возвращении России в G8, так как это связано с резким охлаждением отношений между США и Китаем.

«Когда Трамп в 2016 году говорил о своем желании примириться с РФ, подразумевалось его стремление оттащить Москву от Пекина, приблизить ее к Западу и улучшить двусторонние отношения Москвы и Вашингтона», — заявил Васильев.

И за прошедшие с того времени четыре года, по его словам, данный императив усилился. Особенно явно это произошло за последний год, так как до 2019 года, несмотря на агрессивную риторику Трампа, Штаты не так резко выступали против Китая. Теперь же, все эксперты сходятся во мнении, что китайско-американская конфронтация в ближайшие десятилетия будет оказывать влияние на глобальную политику.

«Поговаривают даже о Холодной войне, которая в случае Москвы и Вашингтона продолжалась целых 40 лет. Китай сегодня растущее государство, набирающее очки, поэтому американцы столкнутся с серьезной проблемой», — подчеркивает Васильев.

Поэтому линия Трампа относительно России сохранится, несмотря даже на то, что она противоречит американским санкциям против «Северного потока – 2», и другим недружественным шагам по отношению к Москве, которые часто позволяет себе Вашингтон.