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11:26   29 Июня 2020
Армия

Мисмари уверен, что "Каирская декларация" разрушила антиарабские планы Эрдогана

Мисмари уверен, что "Каирская декларация" разрушила антиарабские планы Эрдогана

"Каирская декларация" помешала Турции реализовать крупный антиарабский проект. Об этом заявил официальный спикер Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад аль-Мисмари. Его слова передает арабское издание Alsaaa24, ссылаясь на "Радио Египет".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вмешиваясь во внутриливийский кризис, реализовывает антиарабский проект, подчеркнул Мисмари. Он также отметил, что "Каирская декларация" воплотила в себе все звучавшие ранее позитивные инициативы, поставив перед международным сообществом реальные требования для политического урегулирования ливийского кризиса, пишет Федеральное агентство новостей.

Мисмари заявил, что подконтрольные так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии боевики именно по приказу Эрдогана атаковали Сирт и военную базу аль-Джуфра. ВВС Ливийской национальной армии 28 июня нанесли серию ударов по позициям противника в районе Аль-Хиша. Было уничтожено 40 военных автомобилей противника.

Турецкий лидер пытался захватить нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие объекты в Ливии, а также основные порты государства. Как отметил спикер ЛНА, Эрдоган пытается реализовать крупный проект против арабской нации.

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Автор: Кристина Мокроусова
#лна

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