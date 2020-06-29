ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир о фейках по поправкам к Конституции

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут прямой эфир, темой которого станут фейки и провокации против голосования по поправкам в Основной закон страны.

В качестве экспертов выступят известные политики, социологи, экономисты, чиновники, политологи и представители СМИ. В ходе онлайн-эфира эксперты расскажут, почему голосование подвергается мощной информационной атаке со стороны Запада. Кроме того, речь пойдет об изменениях в жизни России с принятием поправок, а также о том, почему этих перемен сильно боятся США и Запад.

К участию в пресс-конференции приглашаются журналисты всех СМИ, независимо от их политических убеждений. Прямой эфир пройдет 29 июня в 14:00 здесь. В комментариях к трансляции или на сайте ФАН любой желающий может задать свой вопрос экспертам.