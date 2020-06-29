Лавров заявил, что не может предсказать дату открытия границ после пандемии

Дату открытия границ, закрытых в период пандемии коронавируса, в настоящее время не готов назвать глава МИД ПФ Сергей Лавров. Об этом он сообщил в интервью Антону Красовскому для проекта "Эпидемия".

Лавров обозначил, что в настоящее время страна постепенно возвращается к привычной жизни и выходит из периода видеоконференций. Также он отметил, что впервые за три месяца побывал за рубежом в Сербии и Белоруссии. Изначально эти визиты планировались на март 2020 года. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сам не болел коронавирусом.