Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб сообщил о 6719 новых случаях COVID-19 в РФ за минувшие сутки

Оперштаб сообщил о 6719 новых случаях COVID-19 в РФ за минувшие сутки

 Проценко назвал число пациентов с коронавирусом в больнице в Коммунарке

Проценко назвал число пациентов с коронавирусом в больнице в Коммунарке
Сатановский призвал страны Европы и США не лезть в чужие дела

Сатановский призвал страны Европы и США не лезть в чужие дела

 ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир о фейках по поправкам к Конституции

ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир о фейках по поправкам к Конституции
Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

 Сатановский призвал жестко пресекать тех, кто хочет превратить Россию в США

Сатановский призвал жестко пресекать тех, кто хочет превратить Россию в США
Оперштаб сообщил о 6719 новых случаях COVID-19 в РФ за минувшие сутки

Оперштаб сообщил о 6719 новых случаях COVID-19 в РФ за минувшие сутки

 Проценко назвал число пациентов с коронавирусом в больнице в Коммунарке

Проценко назвал число пациентов с коронавирусом в больнице в Коммунарке
Сатановский призвал страны Европы и США не лезть в чужие дела

Сатановский призвал страны Европы и США не лезть в чужие дела

 ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир о фейках по поправкам к Конституции

ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир о фейках по поправкам к Конституции
Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

 Сатановский призвал жестко пресекать тех, кто хочет превратить Россию в США

Сатановский призвал жестко пресекать тех, кто хочет превратить Россию в США
11:19   29 Июня 2020
Политика

Лавров заявил, что не может предсказать дату открытия границ после пандемии

Лавров заявил, что не может предсказать дату открытия границ после пандемии

Дату открытия границ, закрытых в период пандемии коронавируса, в настоящее время не готов назвать глава МИД ПФ Сергей Лавров. Об этом он сообщил в интервью Антону Красовскому для проекта "Эпидемия".

Лавров обозначил, что в настоящее время страна постепенно возвращается к привычной жизни и выходит из периода видеоконференций. Также он отметил, что впервые за три месяца побывал за рубежом в Сербии и Белоруссии. Изначально эти визиты планировались на март 2020 года. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сам не болел коронавирусом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #лавров #мид рф #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...