Матвейчев: оппозиция провалила кампанию против поправок в Конституцию РФ

Интервьюеры Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на 800 избирательных участках в 25 субъектах страны анонимно опросили граждан, как они проголосовали — «За» или «Против» поправок в Конституцию. Ответили на вопрос 70,6 процента респондентов, отказались от ответа — 29,4 процента.

В поддержку поправок в Основной закон страны высказались 76 процентов россиян, а против — 23,6 процента. Неудивительно, что по данным экзитпола ВЦИОМ цифра получается около 76 процентов. Таким мнением с «Политикой сегодня» поделился политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

«Есть некоторое количество неответивших людей, поэтому, поскольку в основном протестники склонны не отвечать на вопросы, стоит думать, что цифра будет ниже, чем реальная, когда посчитают. Вряд ли будет 76, скорее пониже — к 70. В любом случае, этого абсолютно достаточно. Контрольные цифры ориентируются на референдум 1993 года. Успехом будут считаться любые цифры с явкой выше 55 процентов, а поддержкой выше 59–60 процентов», — объяснил политолог.

Всенародное голосование по принятию проекта Конституции РФ провели 12 декабря 1993 года. Тогда за новый Основной закон страны при явке в 54,8 процента проголосовали 58,4 процента избирателей.