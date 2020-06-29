Банки сократили лимит овердрафта по дебетовым картам

Лимит отрицательного баланса по дебетовым картам уменьшился до 20.4 тысячи рублей в России в течение мая, согласно данным Бюро кредитных историй "Эквифакс".

Порог овердрафта для карт с возможностью кредита сократился на 34,8% по сравнению с апрельскими показателями. Снижение относительно марта составило 60%, рассказали эксперты.

Российские банки также стали реже выдавать такой тип дебетовых карт. За май выпущено 3,8 тысяч карт с овердрафтом, что в 8,2 раза меньше мартовских показателей, передает агентство РБК.

К июню на территории России зафиксирован оборот 903 тысяч карт с овердрафтом, лимит по которым находился на уровне 13,2 миллиарда рублей.