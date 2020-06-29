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10:59   29 Июня 2020
Политика

Явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституции РФ в Крыму превысила 52%

Явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституции РФ в Крыму превысила 52%

Явка избирателей на территории Крымского полуострова на голосовании по поправкам в Конституцию РФ к вечеру воскресенья превысила 52%, сообщил глава Государственного комитета по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.

Глава Крыма Сергей Аксенов вечером минувшего воскресенья обнародовал последние данные о явке избирателей. Проголосовать за будущее страны успели 52,12% от общего числа избирателей, пишет РИА Новости.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня, оно продлится семь дней — до 1 июля включительно. Российский лидер Владимир Путин ранее принял решение сделать 1 июля выходным днем по всей стране.

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Автор: Ирина Большунова
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