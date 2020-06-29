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Оперштаб сообщил о 6719 новых случаях COVID-19 в РФ за минувшие сутки

 Проценко назвал число пациентов с коронавирусом в больнице в Коммунарке

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10:46   29 Июня 2020
Общество

Оперштаб сообщил о 6719 новых случаях COVID-19 в РФ за минувшие сутки

Оперштаб сообщил о 6719 новых случаях COVID-19 в РФ за минувшие сутки

Новые случаи коронавирусной инфекции были выявлены на территории России в 83 регионах за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Представители оперштаба отчитались, что за прошедшие сутки в России зафиксировано 6719 новых случаев COVID-19, из них у 31,6% не было клинических проявлений. Зафиксировано 93 летальных исхода. Полностью выздоровели и выписались из медучреждений 4343 пациента.

Всего на 29 июня на территории РФ выявлено 641 156 случаев COVID-19 в 85 регионах, пишет RT. Всю информацию о ситуации с коронавирусом на территории России можно посмотреть на портале стопкоронавирус.рф. Там же приводятся актуальные на сегодняшний день советы и рекомендации, как обезопасить себя и своих близких от заражения.

Ранее сообщалось, что ученые из США рассказали о пугающих сюрпризах коронавирусной инфекции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #коронавирус

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