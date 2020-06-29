Проценко назвал число пациентов с коронавирусом в больнице в Коммунарке

Более 300 пациентов находятся в инфекционной больнице в поселке Коммунарка, где проходят лечение больные с COVID-19, заявил главврач Денис Проценко.

Соответствующую инфографику он опубликовал на своей странице в Facebook. Согласно ей, в настоящее время в Коммунарке на лечении находятся 310 человек, выписаны 13, еще пять пациентов умерли.

Отметим, согласно данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 10 млн случаев коронавируса. Из них свыше 627 тыс. — в России. Вся актуальная информация приводится на сайте стопкоронавирус.рф.