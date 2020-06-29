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10:03   29 Июня 2020
Общество

Голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало в Новой Зеландии

Голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало в Новой Зеландии

Избирательный участок для голосования по поправкам в Конституцию России открылся в Новой Зеландии, чтобы находящиеся там россияне смогли принять в нем участие.

Граждане России, которые находятся в Новой Зеландии на временной или постоянной основе, смогут проголосовать по поправкам к Конституции России. В посольстве уточнили, что единственный избирательный участок будет располагаться в здании дипмиссии РФ в Веллингтоне. Для голосования россиянину понадобиться действующий паспорт гражданина России, сообщает ТАСС.

Уточняется, что среда в Новой Зеландии не является выходным днем. Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Автор: Кристина Мокроусова
#поправки #новая зеландия #конституция #Голосование2020

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