Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

Соединенные Штаты Америки постепенно теряют лидирующие позиции в мире, но они все еще вместе с Великобританией, в силу исторически сложившихся обстоятельств, остаются финансовым центром планеты.

Об этом в понедельник, 29 июня, заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя слова федерального канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Европе надо обдумать свою стратегию в мире, где США больше не занимают позицию главенствующего лидера.

«США перестали быть абсолютными лидерами, но они все еще лидеры. Просто после 1945 года Европа привыкла думать, что американцы — главные. У США, возможно, все еще самая мощная армия, но далеко не лучшая экономика», — отметил политолог, слова которого приводит издание «Вечерняя Москва».

По словам Журавлева, тот факт, что Штаты и Великобритания пока еще сохраняют за собой позиции финансовых центров планеты, объясняется тем, что давным-давно отлаженные механизмы продолжают работать, а доллар – по-прежнему основная валюта международных расчетов.

При этом политолог высказал мнение, что, несмотря на отступление Вашингтона с долго удерживаемых им позиций, американский доллар еще долго будет использоваться в качестве основной резервной валюты, это как с центром торговли драгоценными металлами и камнями, который до сих пор расположен в Лондона, несмотря на то, что Великобритания уже давно не является финансовым лидером, как когда-то.

«Инфраструктура дорогая, и юридически ключевые банки на территории многих стран могут остаться американскими», — заявил Журавлев, добавив, что это совсем не означает, что США и Великобритания в финансовом плане обгоняют все другие страны.

Новыми конкурентами США, по его мнению, являются Индия, Китай и Россия, но им будет трудно полностью заменить бывших лидеров, так как там отсутствует развитая фундаментальная наука, которая бы обеспечивала новые отрасли экономики. При этом эксперт добавил, что и в Китае, и в Индии наука быстро развивается.

«Когда мы говорим о том, что США были абсолютными лидерами, мы помним, что стали они мировым гегемоном только после 1991 года, после развала СССР. Но эта эпоха закончилась. Лидерство дорого стоит, за то, что «рулишь миром», надо платить, — напомнил Журавлев. — Второй ловушкой оказался парадокс: рынок тем больше, чем выше покупательская способность населения. А чем выше эта способность, тем дороже товары. Круг замыкается».

Сейчас, по его словам, помимо России, в лидеры выходят Китай и Индия, но Китай пошел по пути США – там быстро растет уровень жизни, а значит вскоре товарная экспансия там потеряет смысл. Индия же, которая сейчас развивается высокими темпами, похожа на Китай времен Дэн Сяопина. Индийские олигархи тесно связаны со Штатами, и, если бы Индия захотела создать с ними прочный альянс, это укрепило бы позиции США.

«Вопрос: захочет ли Нью-Дели стать стабильно второй державой после США или будет стремиться к мировому лидерству?», — добавил Журавлев.

В заключение политолог добавил, что Россия имеет огромный потенциал, и в первую очередь – фундаментальную науку, но по совокупным факторам в рейтинге стран-лидеров она сейчас находится на четвертом месте.