ВЦИОМ: более 75% проголосовавших за четыре дня поддержали поправки к Конституции

Свыше 75% людей, участвовавших в голосовании, поддержали поправки к Основному закону страны. Об этом информировал экзитпол ВЦИОМ.

За четыре дня с момента начала голосования в России против поправок высказались 23,6%. Опрос осуществлялся на 800 избирательных участках в 25 субъектах Российской Федерации. На выходе с участка интервьюеры Всероссийского центра изучения общественного мнения предлагали гражданам страны поучаствовать в анонимном опросе на предмет того, отдали ли они свой голос "за" или "против".

По данным на 28 июня 2020 года, 21:00 по московскому времени, в опросе приняли участие 163 124 человека.

Голосование по поправкам к Конституции проходит в период с 25 июня по 1 июля.