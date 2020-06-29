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9:20   29 Июня 2020
Политика

Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров за попытки сфотографироваться с ней

Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров за попытки сфотографироваться с ней

Мировые лидеры подверглись критике со стороны шведской активистки Греты Тунберг за то, что хотят сделать с ней селфи. По ее мнению, политики делают это для того, чтобы предстать в лучшем свете, но сами никак не борются с изменениями климата.

Тунберг выразила свое недовольство поведением высокопоставленных лиц в ходе саммита в Нью-Йорке. Она указала, что президенты, премьер-министры и короли подходили к ней, чтобы сфотографироваться для Instagram с хештегом #savetheplanet. Активистка рассказала, что на саммите, посвященном изменению климата, к ней за фото подошла канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В заключение Тунберг добавила, что ей не нравятся политики, которые хотят использовать ее славу, делая с ней фотографии, а такое происходит постоянно.

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Автор: Руслан Неглинный
#критика #мировые лидеры #тунберг

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