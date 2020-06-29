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8:50   29 Июня 2020
Экономика

Мировые цены на нефть за последние сутки снизились на фоне коронавируса

Мировые цены на нефть за последние сутки снизились на фоне коронавируса

Августовские фьючерсы на нефть WTI упали в цене из-за роста числа зараженных COVID-19. И виной тому предполагаемая вторая волна заболевания коронавирусной инфекцией.

По итогам торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 29 июня мировые цены на нефть уменьшились. Снижение цен обосновано опасениями вокруг коронавируса и его влияния на спрос. Об этом передает RT.

Стоимость августовских фьючерсов нефти Brent снизилась и составила $40,19 за баррель, это на 2,02% меньше, чем уровень закрытия предыдущей сессии, следует из данных торгов. Американская WTI также начала дешеветь в цене — $33,27 за баррель (ниже на 2,13%).

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Автор: Борис Нестеров
#экономика #нефть #баррель

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