Мировые цены на нефть за последние сутки снизились на фоне коронавируса

Августовские фьючерсы на нефть WTI упали в цене из-за роста числа зараженных COVID-19. И виной тому предполагаемая вторая волна заболевания коронавирусной инфекцией.

По итогам торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 29 июня мировые цены на нефть уменьшились. Снижение цен обосновано опасениями вокруг коронавируса и его влияния на спрос. Об этом передает RT.

Стоимость августовских фьючерсов нефти Brent снизилась и составила $40,19 за баррель, это на 2,02% меньше, чем уровень закрытия предыдущей сессии, следует из данных торгов. Американская WTI также начала дешеветь в цене — $33,27 за баррель (ниже на 2,13%).