Греф поделился своими ожиданиями по укреплению рубля до 60-62 рублей за доллар

Рубль к концу 2020 года должен укрепиться до 60-62 рублей за доллар. Таким прогнозом поделился глава Сбербанка Герман Греф.

Он отметил, что доверяет в вопросе прогноза по рублю опытному аналитику Генри Гроубу. В интервью ТАСС Греф заявил, что трудно прогнозировать состояние рубля, так как оно зависит от цен на нефть.

Греф добавил, что пока тенденции могут оставаться таковыми, но все будет зависеть и от пандемии коронавируса. В случае второй волны, рубль может вновь начать колебаться. Глава Сбербанка отметил, что сейчас прогноз по ВВП становится более оптимистичным — падение составит до 4,5%, а не до 9%, как считалось ранее.