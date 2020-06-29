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8:49   29 Июня 2020
Экономика

Греф поделился своими ожиданиями по укреплению рубля до 60-62 рублей за доллар

Греф поделился своими ожиданиями по укреплению рубля до 60-62 рублей за доллар

Рубль к концу 2020 года должен укрепиться до 60-62 рублей за доллар. Таким прогнозом поделился глава Сбербанка Герман Греф.

Он отметил, что доверяет в вопросе прогноза по рублю опытному аналитику Генри Гроубу. В интервью ТАСС Греф заявил, что трудно прогнозировать состояние рубля, так как оно зависит от цен на нефть.

Греф добавил, что пока тенденции могут оставаться таковыми, но все будет зависеть и от пандемии коронавируса. В случае второй волны, рубль может вновь начать колебаться. Глава Сбербанка отметил, что сейчас прогноз по ВВП становится более оптимистичным — падение составит до 4,5%, а не до 9%, как считалось ранее.

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Автор: Руслан Неглинный
#сбербанк #прогноз #рубль #герман греф

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