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8:45   29 Июня 2020
Технологии

Маск: Tesla перестала получать субсидии от федеральных властей США

Маск: Tesla перестала получать субсидии от федеральных властей США

Получение федеральных налоговых субсидий остановлено. Об этом сообщил глава компании Tesla Motors Илон Маск.

Глава Tesla поделился со своими подписчиками новостью о том, что федеральные налоговые субсидии больше не распространяются на его компанию. Он отметил, что компания получает наименьшие субсидии в сравнении с другими американскими производителями машин.

"Федеральные налоговые субсидии распространяются на электромобили других автопроизводителей, но больше не на Tesla", — сообщил Маск в Twitter.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в США, штате Калифорнии. Помимо электромобилей, компания также по собственной технологии производит батареи и электродвигатели, например, для Toyota и Daimler. Ранее аналитики составили рейтинг самых надежных автомобилей. Tesla заняла в нем последнее место с показателем в 250 неполадок на 100 авто.

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Автор: Яна Либерман
#сша #илон маск #tesla

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