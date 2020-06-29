Лукашенко заявил, что Америка и КНР начали борьбу за "передел мира"

Китайская Народная Республика сегодня бросает вызов Соединенным Штатам Америки. Об этом заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

О том, что два государства ведут борьбу за власть в мире, Лукашенко заявил на встрече с представителями Минской области. Он отметил, что на карте появилось такое государство, которое может и нехотя, но бросило вызов одной из ведущих держав - Америке, информирует Федеральное агентство новостей.

Он также отметил, что КНР уже встала вровень с США. Китайская Народная Республика - это мощная ядерная держава, и они все делают независимо. Например, они ворвались в космос и освоили самое современное оружие, отмечает белорусский лидер. При этом глава государства заявил, что в результате данного противостояния уже началась торговая война, которая показала себя в прошлом году и начале этого.

"Конечно, американцев это беспокоит, они спохватились", — отмечает Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1".

Ранее американские власти делали заявление, что вводят визовые санкции против ряда представителей Китая за действия в отношении Гонконга. Ограничения затронут должностных лиц Коммунистической партии КНР, которые причастны к "подрыву автономии" Гонконга и "нарушению прав человека". Кроме того, в конце мая американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрабатывает "нечто мощное" в отношении Пекина из-за ситуации в Гонконге.