Поклонская уверена, что настоятель монастыря Сергий переживает из-за инцидента с Собчак

Схиигумен Сергий переживает из-за нападения на телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. В этом уверена зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Команда телеведущей вместе с ней лично ранее подверглась нападению в монастыре с применением силы. Собчак приехала туда для съемки программы о схиигумене. Сергию запретили проповедовать из-за его слов о том, что коронавируса не существует, а те, кто намерены закрыть храмы из-за этого, будут прокляты.

Поклонская в комментарии РИА Новости выразила сожаление по поводу случившегося, а также надежду на то, что все пострадавшие поправятся, а история с Сергием окончится на положительной ноте.

Поклонская также отметила, что Сергий скорее всего очень переживает, и он не хотел конфликта. Зампред комитета Госдумы по международным делам отметила, что никогда не замечала рукоприкладства во время своих визитов в монастырь.