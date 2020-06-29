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7:53   29 Июня 2020
Общество

Архиепископ Петропавловский и Камчатский оценил важность поправки к Конституции

Архиепископ Петропавловский и Камчатский оценил важность поправки к Конституции

Архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор после участия в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ рассказал о важности предлагаемых изменений. Об этом сообщили в пресс-службе камчатской епархии.

По словам архиепископа, поправки к Конституции РФ являются важнейшим историческим событием. Он также отметил, что изменения в Основном законе жизненно необходимы, так как содержат в себе объединяющий фактор страны и народа. Феодор убежден, что нововведения отражают единство Российской Федерации. Он проголосовал за них и призвал всех жителей региона отдать свой голос.

Архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор сообщил, что проголосовавший гражданин сделал важный шаг, имеющий историческое значение. Он подчеркнул, что предлагаемые поправки несут в себе большое духовно-нравственное значение.

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Автор: Илья Романович
#россия #Голосование2020

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