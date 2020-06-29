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 NYT продолжают информационную войну против РФ в попытках «утопить» Трампа

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7:24   29 Июня 2020
Политика

Разведка США признала материал NYT о связи России с "Талибаном" недостоверным

Разведка США признала материал NYT о связи России с "Талибаном" недостоверным

Разведка США назвала информацию о приписываемых РФ связях с афганскими боевиками недостоверной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Трамп написал, что получил информацию от разведки страны, которая указывает на недостоверность сообщений NYT. По словам главы Белого дома, эти материал лишь еще очередная сфабрикованная мистификация против России. Он назвал газету The New York Times лживой. Трамп подчеркнул, что это все сделано также для очернения репутации республиканцев. Об этом пишет ТАСС.

The New York Times в пятницу опубликовало статью, в которой сообщалось о связях российской разведки с боевиками из запрещенной в РФ организации "Талибан". По мнению авторов материала, военные якобы побуждали боевиков уничтожать американских военнослужащих в Афганистане.

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Автор: Яна Либерман
#трамп #разведка сша

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