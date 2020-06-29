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6:54   29 Июня 2020
Общество

Почти половина избирателей в ЕАО проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Почти половина избирателей в ЕАО проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Свой голос по поправкам в Конституцию РФ на территории Еврейской автономной области (ЕАО) отдали 43,65% избирателей. Об этом заявили власти региона.

Такая явка зафиксирована за четыре дня голосования, передает ИА REGNUM. Активнее всего высказали свою позицию жители Октябрьского района, где проголосовали за поправки к Конституции более половины избирателей (58%).

В столице ЕАО Биробиджане пока что проголосовали более 36% избирателей. Процедура проводится с учетом всех мер предосторожности на фоне пандемии коронавируса: в защитных масках и перчатках и с использованием антисептика. Голосование продлится до 1 июля включительно.

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Автор: Руслан Неглинный
#поправки #еврейская автономная область #конституция рф #Голосование2020

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