Украинцы иронично отнеслись к выпуску "Простой Конституции" из-за отрывка про шумеров

Украинские пользователи соцсетей иронично отнеслись к украинской книге "Простая конституция" за упоминание в ней шумеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Офис украинского лидера заявил о выпуске книги на личной странице в Facebook. Известно, что авторы данного материала хотят в доступной форме рассказать детям о правах граждан страны.

Фраза "Шумеры, гоу в государство, я создал", которая излагается на страницах книги, вызвала бурное обсуждение среди пользователей. Один их них поспешил узнать, все ли в порядке с головой у авторов издания. Еще один пользователь отметил, что данная фразу будет сложно объяснить ребенку из-за непонимания связи с украинской конституцией.