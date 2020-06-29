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6:23   29 Июня 2020
Общество

Украинцы иронично отнеслись к выпуску "Простой Конституции" из-за отрывка про шумеров

Украинцы иронично отнеслись к выпуску "Простой Конституции" из-за отрывка про шумеров

Украинские пользователи соцсетей иронично отнеслись к украинской книге "Простая конституция" за упоминание в ней шумеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Офис украинского лидера заявил о выпуске книги на личной странице в Facebook. Известно, что авторы данного материала хотят в доступной форме рассказать детям о правах граждан страны.

Фраза "Шумеры, гоу в государство, я создал", которая излагается на страницах книги, вызвала бурное обсуждение среди пользователей. Один их них поспешил узнать, все ли в порядке с головой у авторов издания. Еще один пользователь отметил, что данная фразу будет сложно объяснить ребенку из-за непонимания связи с украинской конституцией.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #конституция #шумеры

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