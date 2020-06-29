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5:45   29 Июня 2020
Общество

Сокращенная рабочая неделя начинается у россиян из-за голосования по поправкам

Сокращенная рабочая неделя начинается у россиян из-за голосования по поправкам

Рабочая неделя с 29 июня по 3 июля будет сокращенной из-за Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Оно выпадает на среду, 1 июля.

Этот день объявлен президентом России Владимиром Путиным нерабочим с сохранением зарплаты. Если 1 июля гражданин работает, то он имеет право на двойную оплату или день отдыха в другое время, который будет оплачен в одинарном размере.

Отмечается, что на 1 июля не продлевается отпуск. Во вторник, 30 июня, работающих россиян ожидает сокращенный рабочий день. Голосование по поправкам к Конституции изначально было перенесено на начало июля из-за эпидемиологической ситуации в стране.

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Автор: Борис Нестеров
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