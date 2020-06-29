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Видео о нарушении во время голосования в Нижегородской области оказалось недостоверным

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5:11   29 Июня 2020
Общество

Видео о нарушении во время голосования в Нижегородской области оказалось недостоверным

Видео о нарушении во время голосования в Нижегородской области оказалось недостоверным

Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области обнаружил недостоверный ролик в сообществе "ВКонтакте" о якобы обнаруженных нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба ОП региона.

Представители ситуационного центра, занимающиеся мониторингом общероссийского голосования по внесению правок к Конституции РФ в регионе, наткнулись на фейковое видео, опубликованное в сообществе "Подслушано Дзержинск" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах избиратель якобы увидел, что около его фамилии была подпись другого голосующего.

Ситуационный центр провел экспертизу данного видеоролика. В результате стало известно, что данный прецедент не имеет никакого отношения к Дзержинску.

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Автор: Юлия Яковлева
#рф #нижний новгород #дзержинск #Голосование2020

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