Видео о нарушении во время голосования в Нижегородской области оказалось недостоверным

Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области обнаружил недостоверный ролик в сообществе "ВКонтакте" о якобы обнаруженных нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба ОП региона.

Представители ситуационного центра, занимающиеся мониторингом общероссийского голосования по внесению правок к Конституции РФ в регионе, наткнулись на фейковое видео, опубликованное в сообществе "Подслушано Дзержинск" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах избиратель якобы увидел, что около его фамилии была подпись другого голосующего.

Ситуационный центр провел экспертизу данного видеоролика. В результате стало известно, что данный прецедент не имеет никакого отношения к Дзержинску.