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 Комиссии усилили контроль наличия масок на участках для голосования в Петербурге

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4:45   29 Июня 2020
Общество

Комиссии усилили контроль наличия масок на участках для голосования в Петербурге

Комиссии усилили контроль наличия масок на участках для голосования в Петербурге

Участки для голосования в Петербурге располагают всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Об этом рассказал в эфире "Телеканала Санкт-Петербург" пресс-секретарь горизбиркома Григорий Марголин.

Он сообщил, что голосование в воскресенье проходило спокойно. Представители избирательной комиссии объехали несколько участков.

Марголин сообщил, что от наблюдателей общественной палаты поступала информация о том, что был серьезно усилен контроль по вопросу наличия средств индивидуальной защиты на участках. Все наблюдатели сообщают, что средства индивидуальной защиты имеются.

Также в горизбирком поступили два десятка обращений от граждан. Десять из них не относятся к нарушениям, а другие не подтвердились. Восемь касаются незначительных нарушений (они уже устранены, либо будут устранены).

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Автор: Юлия Яковлева
#избирком #конституция рф #Голосование2020

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