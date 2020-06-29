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Видео о нарушении во время голосования в Нижегородской области оказалось недостоверным

Видео о нарушении во время голосования в Нижегородской области оказалось недостоверным

 Комиссии усилили контроль наличия масок на участках для голосования в Петербурге

Комиссии усилили контроль наличия масок на участках для голосования в Петербурге
Замглавы Минпромторга рассказала о поддержке народно-художественных промыслов в пандемию

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4:08   29 Июня 2020
Армия

Стоимость ракеты "Ангара" планируется сократить на три млрд к 2024 году

Стоимость ракеты "Ангара" планируется сократить на три млрд к 2024 году

Себестоимость ракеты-носителя "Ангара" будет снижена с 7 млрд до 4 млрд рублей к 2024 году. Об этом сообщили в Центре им. М. В. Хруничева.

В отчете сообщается, что ведутся работы по снижению себестоимости "Ангары", в том числе направленные на создание производства замкнутого цикла ракеты на мощностях омского ПО "Полет". В документе отмечается, что мероприятия помогают сократить себестоимость до 4 млрд. Об этом пишет ТАСС.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в январе 2019 года сообщил, что в госкорпорации разработали план по увеличению конкурентоспособности средств российского кораблестроения. Он отметил, что особый упор делан на "Ангаре" и "Союзе-5".

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Автор: Руслан Неглинный
#стоимость #роскосмос #ракета ангара

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