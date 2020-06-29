Замглавы Минпромторга рассказала о поддержке народно-художественных промыслов в пандемию

Сфера народно-художественных промыслов также пострадала во время пандемии коронавируса. За три месяца объем продаж сократился на 70%. Как государство будет поддерживать отрасль, рассказала замминистра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова.

Рынок народно-художественных промыслов во время пандемии пытался выжить за счет производства защитных масок, а также онлайн-продаж. Но все это в полной мере не могло возместить убытки, поэтому народные промыслы было решено включить в перечень отраслей, наиболее пострадавших во время пандемии, рассказала Кадырова "Парламентской газете".

По ее словам, производством масок занялись десять организаций, среди которых известные многим "Оренбургский пуховый платок", "Тверские узоры", вологодская "Снежинка" и другие. Помимо этого, Минпромторг предложило увеличить финансирование отрасли в 2020 году на 250 млн рублей.

Также Кадырова отметила законопроект, который сейчас подготавливают к внесению на рассмотрение в Госдуму. В нем предлагается охрана интеллектуальной собственности и уникальных традиций. В документе уточнят такие понятия, как "мастер", "автор произведения" и другие. Министерство будет поддерживать территории, где базируются промыслы, чтобы инвесторы обратили на них внимание.