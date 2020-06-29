Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на выборах

Действующий глава Исландии Гудни Йоханнессон победил на президентских выборах в стране. Об этом пишет исландская газета "Моргунбладид".

По данным издания, за действующего главу государства было отдано 92,2 процента голосов. Оппонента Йоханнессона, бизнесмена и политика Гудмундура Франклина Йонссона, поддержали 7,8 процента избирателей. Всего в выборах участвовали 168 821 жителей страны. Об этом пишет ТАСС.

Йоханнессон в 2016 году, когда ему было 48 лет, выиграл выборы и стал самым молодым президентом в истории государства. Он известен благодаря началу изменения конституции, которое продлится до 2025 года.

В России начался процесс голосования по поправкам к Конституции. Большинство избирателей, которые были зарегистрированы для участия в онлайн-голосовании, уже сделали свой выбор.