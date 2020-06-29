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2:36   29 Июня 2020
Политика

Пелоси прокомментировала статью NYT о "российском влиянии" на талибов

Пелоси прокомментировала статью NYT о "российском влиянии" на талибов

Президент США Дональд Трамп намерен "игнорировать любые обвинения в адрес России". Об этом заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Политик в беседе с телеканалом ABC отметила, что Россия "не преодолела унижение", которое якобы испытала в Афганистане. По ее словам, по этой причине Москва отыгрывается на американском военном контингенте. Пелоси заявила, что Трампу следовало не отрицать это, а узнать больше.

Так спикер прокомментировала сообщения газеты New York Times о том, что российская военная разведка якобы предлагала запрещенному в РФ террористическому движению "Талибан" вознаграждения за атаки на американских солдат. Издание ссылается на анонимный источник.

Трамп назвал материал заказным и отметил, что об этой информации ему никто не докладывал. В свою очередь МИД РФ заявил, что публикация является "незатейливым вбросом".

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Автор: Юлия Яковлева
#афганистан #трамп #пелоси

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