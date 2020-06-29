Лукашенко заявил, что Белоруссия — единственный союзник РФ

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал Белоруссию единственным оставшимся у России союзником. Об этом заявил во время выступления, которое транслировалось в эфире телеканала "Беларусь 1".

Лукашенко также заявил, что Белоруссия является вторым после Германии покупателем российского газа. Он отметил, что республика перерабатывает большое количество российской нефти.

Белорусский глава добавил, что отношения России с Украиной и ЕС переживают не лучшие времена. По его мнению, именно поэтому значение Белоруссии сейчкас объективно возрастает

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Лукашенко будет претендовать на президентское кресло в шестой раз. Одним из участников борьбы является бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который сейчас задержан по обвинению в незаконном выводе денег за границу.