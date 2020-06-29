Немецкое издание Tagesschau опубликовало статью историка Мартина Шульца Весселя, заявившего, что в Украине было больше погибших, чем в России во время Великой Отечественной войны. Об этом пишет издание "ПолитРоссия".

Эксперт выразил мнение, что вторжение немцев началось именно с захвата украинской территории, и в 1941 году страна была под контролем Германии. Как сообщает издание "ПолитРоссия", историк предоставил недостоверную информацию на данный счет, переворачивая факты для того, чтобы создать определенное мнение среди своих читателей.

Вессель забыл в своей статье рассказать, что солдаты Красной армии освободили Украину от немцев. Среди солдат были граждане России, Украины и других стран. Также историк не упомянул о захвате Белоруссии и Пскова.

Количество смертей, указанных в материале историка, вызывает сомнение. Он заявил, что более 2,6 миллиона украинцев погибли в войне, а также, что умерли более 5 млн мирных граждан и примерно 1,6 млн украинских евреев. Однако в СССР жертвами нацистов стали почти 12 млн военнослужащих, а с учетом мирного населения число превышает 26 млн людей.

Вессель своей статьей переворачивает исторические факты для того, чтобы вновь столкнуть Россию с Украиной. Эксперт также не указал, что в составе Красной армии были разные национальности.