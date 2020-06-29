Перепелица: киевским политикам не стоит надеяться на уступки России в вопросе Крыма

Украинские политики могут не надеяться на уступки со стороны России в обмен на поставки пресной воды на территорию Крыма. В этом уверен директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

Властям Украины стоит оставить надежды на уступки со стороны России, так как вопрос статуса полуострова давно закрыт в Москве, заявил эксперт в разговоре с "ПолитРоссией". По его словам, положение о нерушимости границ и целостности России прописано в поправках к Конституции РФ, по которым сейчас идет голосование.

Украинские журналисты ранее заявили, что Киев рассматривает несколько вариантов в связи с перекрытием Северо-Крымского канала в 2014 году. Одним из них является начало переговоров с Россией, в рамках которого возобновление подачи воды осуществится при "уступках" со стороны Москвы.

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума, где большинство высказались за присоединение. Киев отреагировал на это перекрытием канала, по которому поставлялось до 80% пресной воды на полуостров.