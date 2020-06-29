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0:27   29 Июня 2020
Политика

Идлибские наемники продолжают прибывать в Ливию благодаря Турции

Идлибские наемники продолжают прибывать в Ливию благодаря Турции

Гражданский самолет Airbus A320-214 прибыл из ливийской Мисураты в Стамбул после поставки очередной партии сирийских наемников из Идлиба. Турецкое правительство продолжает незаконно снабжать террористов ресурсами.

Не менее сотни террористов прибыли из Турции в оккупированную боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мисурату, передает Федеральное агентство новостей. За последнюю неделю Анкара направляла в Мисурату два военно-транспортных самолета и один гражданский в Триполи.

Кроме того, 28 июня из турецкой гавани в морской порт Мисураты отправилось судно, на борту которого вмещается более 1 тыс. контейнеров. Анкара стала реже использовать морской транспорт для контрабанды, так как в Средиземном море действует миссия Евросоюза IRINI, которая направлена на контроль соблюдения оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.

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Автор: Ирина Большунова
#идлиб #турция #ливия #пнс ливии

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